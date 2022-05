Téhéran veut approfondir ses relations avec Lomé

Le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir-Abdollahian, a adressé un message de félicitations à son homologue togolais, Robert Dussey, à l’occasion du 62e anniversaire de l’indépendance.

‘J'espère que les relations et la coopération entre les deux pays se développeront et s'approfondiront dans les domaines d'intérêt mutuel à l’avenir et que nous assisterons à l’essor de la relation bilatérale’, a déclaré l’officiel iranien, selon des propos publiés lundi par le ministère iranien des Affaires étrangères.

Le Togo a célébré le 62e anniversaire de son indépendance le 27 avril dernier.

Robert Dussey s’était rendu à Téhéran en janvier 2022.