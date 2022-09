Terrorisme : 'La réponse du Togo est appropriée'

Le Togo, comme d’autres pays de la région, est confronté au terrorisme. Des groupes armés, probablement jihadistes, front régner la terreur dans la région septentrionale. Les incursions en provenance du Burkina Faso sont de plus en plus nombreuses.

Pour Joaquin Tasso Vilallonga, l’ambassadeur européen à Lomé, la réponse apportée par le gouvernement face à la menace est à la hauteur du danger et l’UE est prête à assister le pays.

Republicoftogo.com : Comment jugez-vous la riposte du Togo face au terrorisme ?

Joaquin Tasso Vilallonga : Le Togo, vous le savez, a vécu ces derniers mois une montée du terrorisme des attaques très graves au nord.

La réponse du Togo semble adéquate en ce sens qu’elle vise à la fois la répression mais aussi l’amélioration des conditions de vie des populations de la région, avec un plan d’urgence important.

Il y a également une lutte qui se menait déjà contre l’extrémisme violent et qui consiste au renforcement de la confiance entre la population civile et les forces de défense et de sécurité.

Au vu de tout cela, nous pensons que c’est une stratégie appropriée; une réponse que nous soutenons et que nous sommes prêts à renforcer.

Republicoftogo.com : Comment l’Union européenne va concrètement aider le Togo ?

Joaquin Tasso Vilallonga : On est déjà très actif. On a récemment débloqué une aide additionnelle spécifique pour la région des Savanes de 100 millions d’euros. Il existe d’autres mesures que nous ne pouvons rendre publiques pour d’évidentes raisons de sécurité.

Le combat contre le terrorisme est une lutte qui nous engage tous. C’est un défi global et le Togo peut compter sur la solidarité de l’Union européenne et de bien d'autres partenaires.