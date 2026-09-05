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Togo-Cambodge : première session de consultations bilatérales

Le Togo et le Cambodge ont bouclé vendredi à Lomé la première session de leurs consultations bilatérales, destinées à donner un nouvel élan à leurs relations diplomatiques. 

Les deux délégations vendredi à Lomé © DR

Le Togo et le Cambodge ont bouclé vendredi à Lomé la première session de leurs consultations bilatérales, destinées à donner un nouvel élan à leurs relations diplomatiques. 

Les travaux, qui se sont étalés sur deux jours, ont été coprésidés par Kouakou Sédaminou, secrétaire général du ministère togolais des Affaires étrangères, et Sman Manan, secrétaire d'État auprès du ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération.

Les échanges ont permis d'envisager de nouveaux accords de coopération, notamment dans l'agriculture, le tourisme, le commerce et l'industrie textile, un secteur dans lequel le Cambodge, l'un des principaux exportateurs mondiaux de vêtements, dispose d'une expertise reconnue susceptible d'intéresser le Togo.

Au-delà des questions bilatérales, les deux parties ont également abordé plusieurs enjeux internationaux, dont la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest et dans la région des Grands Lacs, ainsi qu'en Asie du Sud-Est, réaffirmant leur attachement au règlement pacifique des différends, au multilatéralisme et au droit international.

Membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) depuis 1999, le Cambodge occupe une place stratégique dans la région, à la croisée des influences chinoise et vietnamienne, et entretient des relations diplomatiques actives avec de nombreux pays d'Afrique dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Phnom Penh accueillera par ailleurs en novembre prochain le Sommet de la Francophonie, auquel le Togo est attendu.

« Je me réjouis à cet égard de la convergence de vue entre Lomé et Phnom Penh sur plusieurs questions internationales », a déclaré Kouakou Sédaminou.

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