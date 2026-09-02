Rubriques

Tendances:
Diplomatie

Faure Gnassingbé et Alexandre Loukachenko veulent approfondir le partenariat

Faure Gnassingbé, s'est entretenu mardi à Bichkek, au Kirghizistan, avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des engagements pris par les deux pays pour renforcer le partenariat entre Lomé et Minsk.

Lomé et Minsk engagés sur plusieurs projets de développement © DR

Faure Gnassingbé, s'est entretenu mardi à Bichkek, au Kirghizistan, avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des engagements pris par les deux pays pour renforcer le partenariat entre Lomé et Minsk.

Le président biélorusse a exprimé sa gratitude à Faure Gnassingbé pour son implication personnelle dans la dynamisation de cette coopération, réaffirmant l'engagement de son pays à l'approfondir davantage. Plusieurs axes prioritaires ont été identifiés à cette occasion : sécurité alimentaire, agro-industrie, mécanisation agricole, secteur minier et bancaire.

Loukachenko a également fait part de la disponibilité de son pays à accompagner la mise en œuvre de la feuille de route bilatérale, notamment en favorisant le rapprochement entre les secteurs privés togolais et biélorusse.

De son côté, le président du Conseil s'est félicité de cette rencontre, y voyant l'expression d'une marque d'amitié et de considération envers le Togo. 

Il a salué le soutien biélorusse aux projets de développement, en particulier dans les secteurs agricole et des transports, avant de présenter les atouts et opportunités d'investissement qu'offre le Togo, notamment dans le domaine agricole.

La Biélorussie (ou Bélarus) est un pays d'Europe de l'Est, enclavé, sans accès à la mer, situé entre la Russie, l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Le pays compte environ 9,2 millions d’habitants.

Minsk entretient des relations très étroites avec la Russie, dont il est un allié stratégique majeur, notamment dans le cadre de l'État de l'Union (union politique et économique renforcée entre les deux pays) et de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).

L'économie biélorusse repose historiquement sur l'agriculture et l’agro-industrie et l'industrie manufacturière et minière, avec une expertise dans la production d'engrais, de potasse et de produits chimiques.

La Biélorussie fait l'objet de nombreuses sanctions occidentales (Union européenne, États-Unis, Royaume-Uni). Ce contexte a poussé Minsk à chercher activement de nouveaux partenaires commerciaux et diplomatiques, notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, pour compenser la perte de débouchés vers l'Europe et les États-Unis.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Faure Gnassingbé plaide pour un nouvel équilibre mondial plus juste

Faure Gnassingbé plaide pour un nouvel équilibre mondial plus juste

Le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé, a participé mardi à Bichkek au 26ᵉ sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS+). Il y a défendu une réforme de la gouvernance mondiale adaptée aux nouveaux rapports de force internationaux.

Faure Gnassingbé s'entretient avec le PM indien

Faure Gnassingbé s'entretient avec le PM indien

En marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), actuellement réuni à Bichkek au Kirghizstan, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s'est entretenu avec le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.