Faure Gnassingbé et Alexandre Loukachenko veulent approfondir le partenariat

Faure Gnassingbé, s'est entretenu mardi à Bichkek, au Kirghizistan, avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des engagements pris par les deux pays pour renforcer le partenariat entre Lomé et Minsk.

Le président biélorusse a exprimé sa gratitude à Faure Gnassingbé pour son implication personnelle dans la dynamisation de cette coopération, réaffirmant l'engagement de son pays à l'approfondir davantage. Plusieurs axes prioritaires ont été identifiés à cette occasion : sécurité alimentaire, agro-industrie, mécanisation agricole, secteur minier et bancaire.

Loukachenko a également fait part de la disponibilité de son pays à accompagner la mise en œuvre de la feuille de route bilatérale, notamment en favorisant le rapprochement entre les secteurs privés togolais et biélorusse.

De son côté, le président du Conseil s'est félicité de cette rencontre, y voyant l'expression d'une marque d'amitié et de considération envers le Togo.

Il a salué le soutien biélorusse aux projets de développement, en particulier dans les secteurs agricole et des transports, avant de présenter les atouts et opportunités d'investissement qu'offre le Togo, notamment dans le domaine agricole.

La Biélorussie (ou Bélarus) est un pays d'Europe de l'Est, enclavé, sans accès à la mer, situé entre la Russie, l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Le pays compte environ 9,2 millions d’habitants.

Minsk entretient des relations très étroites avec la Russie, dont il est un allié stratégique majeur, notamment dans le cadre de l'État de l'Union (union politique et économique renforcée entre les deux pays) et de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).

L'économie biélorusse repose historiquement sur l'agriculture et l’agro-industrie et l'industrie manufacturière et minière, avec une expertise dans la production d'engrais, de potasse et de produits chimiques.

La Biélorussie fait l'objet de nombreuses sanctions occidentales (Union européenne, États-Unis, Royaume-Uni). Ce contexte a poussé Minsk à chercher activement de nouveaux partenaires commerciaux et diplomatiques, notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, pour compenser la perte de débouchés vers l'Europe et les États-Unis.