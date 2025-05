Togo-Qatar : alliance diplomatique pour désamorcer la crise dans les Grands Lacs

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu vendredi à Lomé le Dr Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ministre d’État et représentant spécial du Qatar chargé de la médiation et de la résolution des conflits.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints menés par le Togo et le Qatar pour faciliter un dialogue constructif entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, deux pays voisins en tension depuis plusieurs années. La médiation est conduite sous l’égide de l’Union africaine, qui a mandaté le Togo pour jouer un rôle de facilitateur dans ce dossier sensible.

Le Qatar, déjà engagé sur plusieurs fronts diplomatiques en Afrique, notamment dans les régions du Sahel et des Grands Lacs, apporte son soutien logistique et diplomatique à cette initiative. Le Dr Al-Khulaifi, reconnu pour son expérience en matière de médiation internationale, a salué l’implication personnelle de Faure Gnassingbé dans la promotion du dialogue et de la stabilité sur le continent.

Au cours des échanges, les deux hommes ont fait le point sur l’état d’avancement du processus de médiation et ont abordé les prochaines étapes à franchir pour rapprocher les positions de Kinshasa et de Kigali.

Depuis plusieurs années, le Togo s’impose discrètement comme un acteur clé dans les initiatives de paix en Afrique, offrant sa capitale comme lieu neutre de négociation. Ce rôle de médiateur a été salué à plusieurs reprises par les partenaires internationaux, dont les Nations unies et l’Union européenne.

La visite du ministre d’État qatari confirme le renforcement de la coopération entre Lomé et Doha dans le domaine diplomatique. Elle témoigne également de la volonté des deux États de contribuer activement à la résolution des crises qui minent la stabilité du continent africain.

L’entretien s’est déroulé en présence de Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise de retour de Kinshasa où il a été reçu par le président de la RDC.