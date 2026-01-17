Tony Blair au cœur du dispositif international pour la transition à Gaza

La Maison-Blanche a annoncé la nomination de plusieurs membres d’un « Conseil de la paix » chargé de superviser la gouvernance transitoire de la bande de Gaza, placée sous un cessez-le-feu fragile depuis le mois d’octobre.

Selon le plan dévoilé par l’administration américaine à l’automne, le conseil sera présidé par Donald Trump. Parmi les personnalités déjà confirmées figurent le secrétaire d’État américain Marco Rubio, l’envoyé spécial de la Maison-Blanche Steve Witkoff, l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ainsi que Jared Kushner, gendre et ancien conseiller de Donald Trump.

Le plan, validé à la fois par Israël et par le mouvement palestinien Hamas, prévoit la mise en place d’une autorité palestinienne technocratique chargée de l’administration quotidienne de Gaza. Cette structure sera placée sous la supervision du conseil international pendant une période de transition, avec pour objectif affiché de stabiliser le territoire et de préparer une gouvernance durable.

La Maison-Blanche a précisé que d’autres membres seront annoncés dans les semaines à venir. Ont d’ores et déjà été nommés le financier et milliardaire Marc Rowan, le président du groupe de la Banque mondiale Ajay Banga, ainsi que Robert Gabriel, conseiller de Donald Trump. L’ancien envoyé spécial des Nations unies pour le Moyen-Orient Nickolay Mladenov a été désigné haut représentant pour Gaza.

Sur le volet sécuritaire, le général de division Jasper Jeffers a été nommé commandant de la Force internationale de stabilisation. Cette force a été autorisée par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU adoptée à la mi-novembre, permettant au conseil et aux États partenaires de déployer des moyens de sécurité dans la bande de Gaza.

Parallèlement, la Maison-Blanche a annoncé la création d’un « Conseil exécutif de Gaza » composé de onze membres. Il inclura notamment le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan, la coordinatrice spéciale de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient Sigrid Kaag, la ministre émiratie de la Coopération internationale Reem Al-Hashimy, ainsi que l’homme d’affaires israélo-chypriote Yakir Gabay.

La présence de Tony Blair au sein de ce dispositif international suscite un intérêt particulier en Afrique de l’Ouest, et notamment au Togo. L’ancien dirigeant britannique y est bien connu pour avoir conseillé les autorités togolaises sur les questions de développement à travers le Tony Blair Institute for Global Change.

Il a contribué à la formalisation du Plan national de développement (PND) ainsi qu’à l’élaboration de la Feuille de route gouvernementale, effectuant à ce titre de nombreux séjours à Lomé.