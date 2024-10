Tous unis face au terrorisme

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, a participé lundi à Washington à la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech.

Au cours de cette réunion présidée par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, 37 pays se sont réunis pour souligner le dixième anniversaire de la Coalition et poursuivre leurs efforts en vue d’établir une marche à suivre pour réagir à la menace que représente Daech, y compris la croissance de ses groupes affiliés en Afrique et en Asie centrale.

Les membres de la Coalition ont souligné leur détermination commune à poursuivre la lutte contre Daech au Moyen‑Orient, en Afrique et en Asie centrale en déployant des efforts militaires et civils, tout en reconnaissant le besoin de s’adapter, d’évoluer et d’apprendre des succès passés de la Coalition pour mieux répondre aux défis de demain. Ils ont affirmé que la protection des civils était une priorité et que le droit international, y compris le droit humanitaire et les droits de la personne, ainsi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, devaient être respectés en toutes circonstances.

Robert Dussey a indiqué que pour gagner la guerre contre le terrorisme en Afrique de l’Ouest, il était nécessaire d’associer les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Ce groupement rassemble le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dirigés par des juntes et confrontés à la violence islamiste.

Le Togo est lui même confronté au terrorisme avec des actions répétées de groupes djihadistes venant du Burkina Faso voisin.

La Coalition mondiale contre Daech a été formée en septembre 2014 pour coordonner la lutte contre le groupe terroriste Daech (également appelé État islamique ou ISIS). Elle regroupe aujourd'hui 84 membres, comprenant des pays ainsi que des organisations internationales comme l'Union européenne et l'OTAN.

Cette coalition vise à éradiquer la menace posée par Daech, non seulement par des actions militaires, mais aussi à travers des initiatives visant à stabiliser les régions affectées par le groupe et à contrer la radicalisation et la propagande extrémiste.