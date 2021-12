Transformer le monde en mieux

‘Bâtir un futur meilleur pour toutes les générations’. C’est le thème d’un séminaire virtuel organisé vendredi à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme célébrée chaque année par les Nations Unies.

Séminaire auquel a participé Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères.

‘Nous célébrons aujourd’hui la grandeur et la pertinence universelle des droits de l’homme et je voudrais en tout début de mon propos saluer le travail de qualité que fait la Commission Internationale des Droits de l’Homme en faveur de la noble cause des droits de l’homme’, a déclaré M. Dussey.

Pour l’officiel togolais, oeuvrer à la réalisation des droits de l’homme, ‘c’est humaniser davantage notre monde et toutes ses entités composantes, réconcilier l’humanité avec elle-même pour redonner la beauté à la planète’.

Transformer l’état du monde en mieux, est un devoir, a martelé le chef de la diplomatie togolaise.

‘Notre incapacité à prévoir l’avenir ne nous prive pas de notre capacité à le préparer’, a-t-il conclu.

A l’occasion de cette Journée plusieurs lauréats ont reçu le Prix international des droits de l’homme 2021.

On peut citer Alvarado Quesada, président du Costa-Rica, Félix-Antoine Tshisekedi, président de RDC, Jacinda Ardern, Premier ministre de Nouvelle-Zélande, Kaja Kallas, Premier ministre d’Estonie, l’ex-Chancelière allemande Angela Merkel (Prix de la réussite).

Dans le liste figure également Robert Dussey et ses collègues de Colombie, de Suède et de Malaisie, notamment.

Les récompenses seront remises en février 2022.