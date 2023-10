Transitions politiques et démocratie

Le ‘Forum de Lomé sur la paix et la sécurité’ s’est achevé dimanche.

Cette première édition avait pour thème les transitions politiques Afrique.

C’est l’actualité alors que l’on assiste à la multiplication des coups d’Etat en Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée, Burkina Faso, Niger). Les militaires qui ont pris le pouvoir restent particulièrement discrets sur la principe de transition et de la restitution du pouvoir au civil.

A l’issue des travaux, les participants ont souligné que ‘les transitions politiques doivent être guidées par les objectifs principaux de renforcement de la gouvernance démocratique, de consolidation de la résilience de l'État, des institutions et de l'État de droit dans un environnement caractérisé par l'émergence de nouveaux défis sécuritaires et Ia résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement où il est indispensable de valoriser les expertises africaines dans la recherche de solutions aux problèmes africains’

Ils ont invité les gouvernements des pays en transition à orienter leurs actions et la conduite des processus vers la consolidation de la gouvernance démocratique.

Pour le Forum de Lomé, ‘les transitions politiques doivent demeurer des occasions de changements, de réformes audacieuses et de transformations sociopolitiques profondes, plus inclusives et participatives’.

L’idéal est que les transitions politiques soient l’occasion de consolider les acquis démocratiques.

Cet appel sera-t-il entendu à Bamako, Conakry, Ouagadougou ou Niamey ?