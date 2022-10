Turquie-Togo : forte progression des échanges

La politique africaine de la Turquie est de plus en plus active. En témoigne, l’ouverture d’une ambassade au Togo il y a 18 mois. Et le président Recep Tayyip Erdoğan avait même effectué une visite officielle à Lomé il y a un an.

La dynamique est lancée, se félicite Esra Demir, la représentante d’Ankara au Togo.

Les relations politiques sont au beau fixe et les échanges commerciaux se développent rapidement pour atteindre 200 millions de dollars.

Republicoftogo.com : Les choses semblent aller vite entre la Turquie et le Togo

Esra Demir : Effectivement même si la pandémie a empêché beaucoup d’actions concrètes. Il y a eu de nombreuses visites ministérielles à Ankara (Affaires étrangères, Défense, Sécurité, Agriculture, Santé).

Nous souhaitons organiser la visite du président Faure Gnassingbé en Turquie l’année prochaine.

Sur le plan économique, les résultats sont encourageants. En 2021, le volume des échanges a été de 146 millions de dollars. Sur les 8 premier mois de 2022, on est à 200 millions.

Ce montant n’est pas très important, mais d’une année à l’autre, l’augmentation est significative.

De plus en plus d’hommes d’affaires togolais se tournent vers la Turquie.

L'environnement des affaires ici au Togo est très propice. Les investisseurs turcs s'intéressent à ce marché.

Des délégations sont déjà venues pour identifier des projets dans le secteur des BTP, de l’agriculture, notamment.

Nous sommes au stade de la prospection.

Republicoftogo.com : Votre pays est également très présent dans le secteur de l’éducation

Esra Demir : L’école MAARIF* attire de nombreux étudiants avec un taux de réussite de 100%.

Nous travaillons sur un projet avec le ministère de l'Education nationale et le ministère des Sports pour créer une école du sport rattaché à MAARIF.

Elle se chargera de former les jeunes talentueux dans un certain nombre de disciplines sportives comme le football, la basketball, l'athlétisme etc.

Republicoftogo.com : Le Togo est sous la menace des organisations terroristes. La Turquie peut-elle aider militairement à combattre ce fléau ?

Esra Demir : Notre pays a beaucoup souffert du terrorisme et nous sommes toujours prêt à coopérer avec le Togo.

Si le pays a besoin de matériel nous pouvons lui en fournir. Quand le président Erdogan est venu à Lomé, il a offert des engins démineurs.

Créée en 2016, Maarif fonctionne en coordination avec le ministère turc de l’Education ainsi que celui des Affaires étrangères.

La vocation de cette Fondation est de se réapproprier le réseau d’écoles développé par le mouvement güleniste