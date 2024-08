Uma África mais unida, mais influente e soberana no cenário internacional

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé ce jeudi à Salvador de Bahia à une réunion régionale clé en vue du Congrès panafricain qui se tiendra en octobre à Lomé.

Ce pré-congrès, dédié à la zone Diaspora et Afro-descendants, marque une étape cruciale dans les préparatifs de cet événement d'envergure, qui se poursuivront jusqu'au 31 août.

Le Congrès panafricain d’octobre promet d'être un tournant décisif pour la politique étrangère africaine. Il sera l'occasion de lancer un concept ambitieux : celui d'une nouvelle souveraineté pour l'Afrique. Cette initiative, portée par le président togolais, Faure Gnassingbé, vise à renforcer l'influence du continent sur la scène internationale, en promouvant une politique étrangère africaine plus cohérente.

Faure Gnassingbé, à l'avant-garde de cette initiative, cherche à insuffler un nouveau dynamisme à la politique étrangère africaine. Il met un accent particulier sur l'unité et la collaboration entre les nations africaines, éléments essentiels pour renforcer la position du continent dans les grandes enceintes internationales.

Le Congrès d'octobre est perçu comme une plateforme unique pour discuter des enjeux contemporains et définir une stratégie commune visant à accroître l'influence de l'Afrique dans les affaires mondiales. Les discussions aborderont des thèmes variés, allant du renforcement des institutions africaines à la promotion de la paix et de la sécurité, en passant par le développement économique et social.

L'accueil du Congrès panafricain par le Togo représente une étape majeure dans la promotion d'une nouvelle vision pour l'Afrique.

Ce rendez-vous d'octobre ambitionne de redéfinir la souveraineté africaine et de renforcer le rôle du continent sur la scène internationale.

Les préparatifs de cet événement se poursuivent avec une intensité croissante. Des réunions régionales, telles que celle récemment organisée en Tanzanie, sont essentielles pour assurer une coordination efficace et garantir le succès retentissant du Congrès panafricain.

Le Togo se positionne comme un acteur clé dans la redéfinition de la politique étrangère africaine.

Sous l'impulsion de son président, le pays se prépare à accueillir une rencontre qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans l'histoire du continent.

L'objectif est clair : forger une Afrique plus unie, plus influente, et souveraine sur la scène internationale.