Mali, Guinée, Burkina Faso, trois coups d’état ont amené au pouvoir des putschistes décomplexés. Le magazine Jeune Afrique (mai 2022) consacre dossier à ce qu’il appelle ‘Le temps des colonels’.

Pour Jean-Claude Brou, le président de la Commission de la Cédéao, il faut faire très attention aux illusions que peuvent générer les coups d’Etat.

Dans ce contexte de grande instabilité politique, le Togo tente de jouer sa partition.

‘Depuis des mois, le président togolais et son ministre des Affaires étrangères multiplient les initiatives - le plus souvent en coulisses - pour faciliter le dialogue entre les putschistes et les organisations régionales’, indique Jeune Afrique.

Faure Gnassingbé pratique un activisme discret, à l'image de la diplomatie togolaise, omnipré­sente mais secrète.