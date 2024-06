Un catalyseur pour le développement

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a accueilli lundi à Séoul son homologue togolais, Faure Gnassingbé, à la veille du premier sommet Corée-Afrique. Cette rencontre marque un tournant important dans les relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Togo, des relations établies depuis 1963.

Lors de cette rencontre, les deux chefs d’État ont discuté de la coopération politique et économique entre leurs pays. L'objectif principal est de renforcer cette coopération dans plusieurs domaines clés l’éducation, la santé, les infrastructures, l’autosuffisance alimentaire.

Le sommet Corée-Afrique, qui débutera demain, est une initiative visant à renforcer les liens entre la Corée du Sud et les nations africaines.

Ce sommet est une plateforme pour discuter de la coopération économique, des investissements et des projets de développement durable. Il représente une opportunité unique pour les pays africains de présenter leurs besoins et d'explorer de nouvelles avenues de collaboration avec la Corée du Sud.

Les relations diplomatiques entre le Togo et la Corée du Sud remontent à 1963. Depuis lors, les deux pays ont maintenu des échanges réguliers et ont travaillé ensemble sur divers projets de développement. La visite de Faure Gnassingbé et sa participation au sommet témoignent de la volonté des deux nations de renforcer et d'élargir leur partenariat stratégique.

En se concentrant sur des domaines clés, les deux pays espèrent bâtir un partenariat durable et mutuellement bénéfique.

Le sommet Corée-Afrique servira de catalyseur pour ces efforts, permettant aux deux nations de renforcer leurs liens et de collaborer sur des projets de développement communs.