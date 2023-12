Un idéal panafricain

Le 9e Congrès panafricain aura lieu à Lomé du 22 au 25 octobre 2024, a annoncé le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, sur X.

Le Congrès panafricain est une initiative qui vise à promouvoir la coopération, l'intégration et le développement socio-économique de l'ensemble du continent africain.

L'objectif commun est le renforcement de l'unité africaine.

Le concept de panafricanisme a émergé au début du XXe siècle, avec des leaders comme W.E.B. Du Bois et Marcus Garvey, qui ont plaidé pour la solidarité entre les peuples africains et ceux d'ascendance africaine dans le monde entier.

Le premier Congrès panafricain a eu lieu à Paris en 1919, réunissant des leaders et intellectuels africains pour discuter des problèmes communs et plaider en faveur de l'indépendance des nations africaines sous domination coloniale. Depuis lors, plusieurs congrès et initiatives panafricains ont été organisés.

Les objectifs du Congrès incluent généralement la promotion de l'unité politique, économique et culturelle de l'Afrique. Cela peut impliquer la défense des droits des Africains, la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, et la recherche de solutions aux défis communs tels que la pauvreté, le sous-développement et les conflits.

Au fil du temps, des organisations panafricaines ont été créées pour mettre en œuvre les idéaux du panafricanisme.

L'Union africaine (UA), créée en 2001, est l'une des institutions les plus récentes qui œuvre pour l'intégration et la coopération entre les nations africaines.

Le Congrès panafricain est une expression de l'idéal panafricain, visant à renforcer la solidarité entre les nations africaines et à promouvoir leur développement collectif. Il englobe à la fois des événements historiques et des initiatives contemporaines qui partagent cette vision.