Aggravation des dérèglements climatiques, vagues successives de Covid-19, creusement des inégalités et conflits géopolitiques de portée mondiale : le monde traverse une période trouble, et les enjeux ne pourraient être plus importants.

Durant la pandémie, la lutte contre le changement climatique, les efforts pour atteindre les ODD, pour renforcer les systèmes de santé, la coopération économique et la gouvernance mondiale des biens publics mondiaux ont été mis à mal.

Depuis l’attaque de l’Ukraine par la Russie, une grande partie de l’humanité est touchée par les retombées du conflit : une nouvelle crise humanitaire, l’inflation galopante, l’insécurité alimentaire et la crise énergétique, et les perturbations économiques et politiques qui en résultent, ont créé une grande instabilité.

La cinquième édition du Forum de Paris sur la Paix, qui s’est achevée samedi a porté sur les moyens de surmonter la multicrise et d’éviter une aggravation de la polarisation mondiale, qui mettrait en péril les efforts de coopération internationale sur des sujets d’importance majeure.

Cette 5ème édition du Forum s’est penchée sur les moyens d’atténuer les chocs multiples et les conséquences socio-économiques des crises, tout en soutenant le multilatéralisme et un nouvel ordre mondial coopératif.

En lançant des nouvelles solutions, des initiatives et des débats transnationaux, le Forum a offert des exemples de détermination, de résilience, de solidarité et d’innovation de la part d’acteurs des pays du Nord et du Sud confrontés aux défis majeurs de notre temps.

Le Forum a rassemblé des représentants d’États, d’organisations internationales, d’entreprises, de banques de développement, de fondations, et des ONG de toutes les régions du monde, unis pour transformer des solutions en actions concrètes.

On notait la présence du Togolais Gilbert HOUNGBO, le nouveau directeur général de l’OIT (Organisation internationale du travail).