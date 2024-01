Un pilier de la diplomatie et de la coopération en Amérique

Le Togo est désormais accrédité auprès de l’organisation des Etats Américains (OEA/OAS).

Frédéric Hegbe, l’ambassadeur togolais à Washington, a présenté vendredi ses lettres de créances à Luis Almagro, secrétaire général de l’organisation.

L’OEA est une institution internationale qui joue un rôle crucial dans la promotion de la paix, de la stabilité, de la démocratie et du développement en Amérique.

Créée en 1948, elle est composée de 35 États membres, allant du Canada à l'Argentine, couvrant ainsi tout le continent américain.

L'une des principales missions de l'OEA est de favoriser la coopération entre les États membres pour résoudre les problèmes régionaux, qu'il s'agisse de conflits bilatéraux, de crises politiques, de catastrophes naturelles ou de questions économiques.

L'organisation offre un forum où les pays peuvent dialoguer, négocier et trouver des solutions pacifiques à leurs différends.

Un autre aspect essentiel de l'OEA est la promotion de la démocratie et des droits de l'homme en Amérique. L'organisation surveille les élections dans la région, veillant à ce qu'elles se déroulent de manière transparente et équitable. Elle condamne également les violations des droits de l'homme et soutient les efforts visant à renforcer l'État de droit dans les pays membres.

En outre, l'OEA joue un rôle clé dans le développement économique et social.

L’organisation met en place des programmes et des projets visant à réduire la pauvreté, à améliorer l'éducation, à renforcer la santé publique et à promouvoir le commerce et l'investissement dans la région.

L'OEA est également active dans la promotion de la sécurité et de la stabilité en Amérique. Elle travaille à la prévention des conflits, à la lutte contre le trafic de drogue, à la protection de l'environnement et à la gestion des crises humanitaires.

Cette organisation est un acteur clé de la diplomatie et de la coopération en Amérique.

L’accréditation du Togo répond à la volonté du président Faure Gnassingbé d’élargir le cercle des partenaires.

Dans cette logique, Lomé a récemment adhéré au Commonwealth.

Lors de l’entretien avec Luis Almagro, Frédéric Hebge a souligné que les objectifs de l’OEA cadraient parfaitement avec ceux du Togo : réduction de la pauvreté, création d’emplois, innovation technologique, défense et sécurité, promotion de la démocratie.

Luis Almagro s’est félicité d’accueillir le Togo en tant que pays observateur.