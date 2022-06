Un séjour à caractère politique et économique

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, s’est entretenu vendredi avec Nur Sagman, la directrice Afrique au ministère turc des Affaires étrangères.

M. Sagman et sa délégation ont participé au Club diplomatique de Lomé et rencontré les milieux d’affaires.

‘Nous échanges rentrent dans le cadre des consultations régulières entre la Turquie et le Togo. La coopération entre nos deux pays a connu un grand essor depuis les visites bilatérales mutuelles’, a déclaré M. Dussey.

Le président Recep Tayyip Erdogan avait effectué une visite à Lomé en octobre 2021.

Ankara prévoit dans les 4 prochaines années de renforcer la collaboration avec l’Afrique dans cinq domaines principaux : outre le commerce et les investissements, la paix, la sécurité et la gouvernance ; l'éducation, les jeunes et le développement des femmes, le développement des infrastructures et de l'agriculture et la promotion des systèmes de santé.