Un sommet USA-Afrique en décembre

Le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique aura lieu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington.

Ce sommet s’appuiera sur nos valeurs communes pour renforcer l’engagement des États-Unis et de l’Afrique en faveur de la démocratie et des droits humains, pour atténuer l’impact de la Covid-19 et des futures pandémies, pour travailler en collaboration afin d’améliorer la santé régionale et mondiale, pour promouvoir la sécurité alimentaire, pour faire progresser la paix et la sécurité, pour répondre à la crise climatique et pour accroitre les liens avec la diaspora’, a écrit le président Joe Biden.

Des rencontres de même nature sont initiées régulièrement par la Chine, le Japon, la Turquie et la Russie. L'objectif est de susciter le soutien politique, diplomatique et économique de l'Afrique.