Washington appuie la création de deux sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour les États africains, ainsi qu'un siège à rotation pour les petits États insulaires en développement, a annoncé j Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies.

Cette initiative intervient alors que les États-Unis cherchent à renouer leurs relations avec l’Afrique.

"Depuis des années, les pays réclament un conseil plus inclusif et plus représentatif, un conseil qui reflète la démographie du monde d'aujourd'hui et qui réponde mieux aux défis actuels," a déclaré Thomas-Greenfield lors d'une réunion au Council on Foreign Relations.

La proposition de deux sièges permanents pour l'Afrique et un siège rotatif pour les petits États insulaires s'ajoute au soutien de longue date de Washington à l'octroi de sièges permanents à l'Inde, au Japon et à l'Allemagne au sein du Conseil de sécurité.

Les États-Unis soutiennent également la représentation permanente des pays d'Amérique latine et des Caraïbes au Conseil, bien qu'ils n'aient pas précisé les détails.

Depuis longtemps, les nations en développement demandent des sièges permanents au sein du Conseil de sécurité, l'organe le plus puissant des Nations Unies. Mais des années de discussions sur la réforme sont restées infructueuses, et il est incertain que le soutien américain puisse mener à des actions concrètes.

Les États-Unis ne soutiennent pas l'expansion du droit de veto au-delà des cinq pays qui en disposent actuellement, a précisé Thomas-Greenfield. "Aucun des membres permanents ne veut abandonner son droit de veto, y compris nous," a-t-elle dit. "...Nous pensons que si nous élargissons ce droit de veto à tous, cela rendra le conseil plus dysfonctionnel."

Cette position américaine est soutenue par le Togo, où le président Faure Gnassingbé plaide activement pour une plus grande représentation des nations africaines au sein des organisations internationales comme les Nations Unies.

Sous sa direction, le Togo a régulièrement poussé pour des réformes visant à renforcer la voix de l'Afrique sur la scène mondiale, reconnaissant l'influence croissante du continent et la nécessité de processus de décision plus inclusifs.

Les initiatives du chef de l’Etat s'alignent avec l'appel en faveur de sièges permanents pour les États africains au sein du Conseil de sécurité, reflétant son engagement à renforcer le rôle de l'Afrique dans la gouvernance mondiale.

Le Conseil de sécurité a pour mission de maintenir la paix et la sécurité internationales et dispose du pouvoir d'imposer des sanctions, des embargos sur les armes et d'autoriser l'usage de la force.

Lors de la fondation de l'ONU en 1945, le Conseil de sécurité comptait 11 membres. Ce nombre est passé à 15 en 1965, avec 10 États élus pour des mandats de deux ans et cinq nations permanentes disposant du droit de veto : la Russie, la Chine, la France, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, soutient la réforme du Conseil de sécurité. "Vous avez un Conseil de sécurité qui correspond exactement à la situation après la Seconde Guerre mondiale... Cela pose un problème de légitimité et d'efficacité, et il doit être réformé," a déclaré Guterres.

Toute modification de la composition du Conseil nécessite un amendement à la Charte fondatrice de l'ONU, qui doit être approuvé et ratifié par les deux tiers de l'Assemblée générale, y compris les cinq membres permanents actuels disposant d'un droit de veto.

L'Assemblée générale des Nations Unies, composée de 193 membres, discute chaque année depuis plus de dix ans de la réforme. Mais l'élan s'est accru ces dernières années, alors que les rivalités géopolitiques ont paralysé le Conseil sur plusieurs questions, en particulier après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, membre permanent avec droit de veto.

Chaque année, l'Assemblée générale élit cinq nouveaux membres de différents groupes géographiques pour des mandats de deux ans au Conseil de sécurité.