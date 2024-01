Une Afrique redevenue souveraine

La Fondation Brazzaville, connue au Togo pour son combat contre les faux médicaments, se diversifie en lançant une nouvelle initiative ‘pour porter une vision commune et partagée pour l’avenir des relations Afrique-Occident.

Elle surfe sur la mode du retour à la souveraineté avancé par certains leaders d’Afrique de l’Ouest récemment arrivés au pouvoir par des coups d’Etat.

La Fondation veut promouvoir les ‘notions de respect mutuel, de souveraineté et de partenariat’.

Elle vient d’organiser à Marrakech (Maroc) une rencontre sur ce thème en présence de responsables africains ‘pour aborder les enjeux cruciaux des relations entre l’Afrique et l’Occident’, indique un communiqué.

Les participants, souligne le texte, ont formulé des recommandations visant à promouvoir une coopération plus équilibrée entre les deux parties et un positionnement plus juste de l’Afrique sur la scène internationale.