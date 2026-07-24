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Une amitié scellée par l'histoire et... le football

À la résidence de l'ambassadeur d'Égypte, la célébration du 74ᵉ anniversaire de la Révolution du 23 juillet a pris, jeudi, des accents particulièrement chaleureux envers le Togo. 

Des relations très étroites © republicoftogo.com

À la résidence de l'ambassadeur d'Égypte, la célébration du 74ᵉ anniversaire de la Révolution du 23 juillet a pris, jeudi, des accents particulièrement chaleureux envers le Togo. 

Dans son discours, l'ambassadeur, Ahmed Mohamed Eid Moustapha, a rappelé la portée historique de cet événement fondateur, qui a affirmé les valeurs d'indépendance, de souveraineté nationale, de justice sociale et de développement, avant d'accompagner les aspirations de nombreux peuples africains à la liberté et à l'émancipation.

Mais c'est un souvenir sportif, presque anecdotique, qui a donné à la soirée sa tonalité la plus personnelle. 

Le 25 octobre 1992, l'équipe nationale égyptienne, menée par le capitaine Mahmoud El-Gohary et comptant dans ses rangs Hossam Hassan, affrontait les Éperviers du Togo au stade de Kégué, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 1994.

Selon certains souvenirs togolais, la sélection égyptienne aurait même préparé une partie de ce match dans la région d'Aného, terre à laquelle l'ambassadeur prête volontiers une part de « bénédiction » dans le parcours ultérieur du football égyptien, Hossam Hassan devenant plus tard sélectionneur national.

Au-delà de l'anecdote, ce clin d'œil illustre la profondeur des liens humains entre les deux pays, bien avant la dynamique diplomatique actuelle. L'ambassadeur a ainsi tenu à saluer l'amitié constante témoignée par les autorités togolaises, sous la conduite du Président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Ces dernières années, la relation bilatérale s'est nettement intensifiée : dialogue politique renforcé, multiplication des échanges entre responsables, coopération élargie à la santé, la formation, l'agriculture, l'eau, les infrastructures, l'énergie, le transport aérien et la culture.

Les deux pays affichent également une coordination accrue sur les dossiers africains et internationaux, portée par un attachement commun au multilatéralisme et au règlement pacifique des conflits.

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