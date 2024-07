Une coopération multisectorielle

Un dialogue sur le renforcement des liens diplomatiques entre la Chine et le Togo s'est tenu vendredi à l'École Nationale d'Administration (ENA). Cet événement a été orchestré par l'ambassade de Chine au Togo en collaboration avec l’Ecole.

Objectif, rapprocher les administrations des deux pays et offrir des opportunités de formation et de stages aux étudiants.

L'événement a offert aux étudiants et aux enseignants de l'ENA l'opportunité de s'immerger dans des présentations riches en contenu sur divers sujets, notamment les relations sino-africaines et, plus spécifiquement, la coopération sino-togolaise dans le cadre du Forum sur la Coopération Chine-Afrique (FOCAC).

Ce cadre a permis de mettre en lumière les perspectives de collaborations futures entre les jeunes générations des deux nations.

Depuis plus de cinquante ans, les relations entre la Chine et le Togo se caractérisent par une confiance mutuelle inébranlable et une coopération bilatérale fructueuse. « Durant plus de 50 ans d’amitié entre la Chine et le Togo, la confiance mutuelle reste toujours solide, la coopération bilatérale reste fructueuse, l’amitié fraternelle reste approfondie. Il est à souligner que le partenariat entre nos deux pays maintient constamment son dynamisme remarquable », a déclaré Chao Weidong, ambassadeur de Chine au Togo.

La Chine est un partenaire stratégique pour Lomé, intervenant dans des domaines variés tels que l’agriculture, les infrastructures, la santé, le commerce, le social et la technologie. Les réalisations concrètes de cette coopération sont nombreuses et significatives.

Au niveau des infrastructures, la Chine a contribué à la construction de l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma, du siège de l’Assemblée nationale, du stade de Kégué, de la route nationale N°1, et du Centre hospitalier régional de Kara. Ces projets témoignent de l'engagement de la Chine à soutenir le développement du Togo par des investissements durables.

Cette rencontre à l'ENA a également ouvert la voie à des échanges culturels et économiques qui pourraient bénéficier à long terme aux deux nations. Les discussions ont jeté les bases pour des collaborations futures, promettant un renforcement des relations et des opportunités accrues pour les jeunes des deux pays.