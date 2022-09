Une diplomatie plus agile et plus forte

La rentrée diplomatique est l’occasion annuelle pour le gouvernement de rappeler les grandes lignes de l’action publique extérieure du Togo.

S’escrimant vendredi à Lomé, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a évoqué une ‘diplomatie de l’action’.

‘La diplomatie togolaise se veut pragmatique, neutre et non-alignée pour mieux servir les causes de la paix, de la sécurité collective, de l’intégration régionale et africaine, et du développement humain’, a martelé M. Dussey.

Le Togo va continuer d’œuvrer, avec les autres Etats africains et l’Union africaine, au renforcement de la capacité de l’Afrique à s’affirmer et à assumer en toute responsabilité ses positions sur la scène internationale.

Le pays poursuivra ses efforts pour lutter contre le terrorisme tout en poursuivant sa politique de bons offices et de médiation. On pense en particulier au Mali.