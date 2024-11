Le président Faure Gnassingbé a accueilli mardi le ministre des Affaires étrangères du Nigéria, Yusuf Maitama Tuggar, également président du Conseil des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs du prochain Sommet ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’organisation.

Reconnu pour son rôle majeur dans le renforcement de l’intégration régionale et la stabilité en Afrique de l’Ouest, Faure Gnassingbé s’affirme comme un acteur incontournable de la diplomatie africaine.

M. Tuggar a salué cette contribution en soulignant l’importance des efforts diplomatiques du président togolais pour la paix, notamment en matière de médiation avec l’Alliance des États du Sahel (AES) qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Les échanges ont ainsi permis de souligner l’efficacité de l’engagement du Togo dans la consolidation de la paix et la stabilité au sein de la Cédéao, un espace communautaire confronté à des défis sécuritaires croissants, notamment le terrorisme et les tensions politiques dans plusieurs pays membres.

Outre les questions régionales, la rencontre a également été l’occasion de renforcer la coopération bilatérale entre le Togo et le Nigéria. En tant que membres fondateurs de la Cédéao, les deux pays entretiennent une relation privilégiée.

Cette coopération se concrétise par des traités dans divers domaines, notamment le transport, l’énergie, et l’assistance mutuelle, des secteurs clés pour le développement des deux nations et de l’ensemble de la sous-région. Le renforcement des partenariats en matière de sécurité est particulièrement crucial dans le contexte actuel, alors que les menaces terroristes et les tensions internes continuent de perturber la stabilité en Afrique de l’Ouest.