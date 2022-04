Une thématique pertinente

Le report de la conférence ministérielle de Lomé sur la lutte contre le terrorisme, qui était prévue ce jeudi, illustre le manque de volonté politique des Etats pour coordonner les efforts de sécurité régionale en Afrique de l’Ouest, écrit le site spécialisé dans les risques géopolitiques Foreign Brief.

Lomé a déployé beaucoup d’efforts pour convaincre les pays de la région de prendre part à cette réunion.

Selon Foreign Brief, cette conférence avait toute son utilité après la récente attaque au Bénin et l’instabilité qui continue de sévir au Mali, en Guinée et au Burkina Faso après une série de coups d’Etat.

Un assaut probablement de djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans dans le parc de la Pendjari a causé la mort de cinq soldats béninois il y a une semaine.