Une vision commune pour le Sahel

En marge de la Réunion de haut niveau sur la Nouvelle Stratégie du Togo pour le Sahel, tenue en fin de semaine dernière, Faure Gnassingbé a reçu samedi des experts et représentants de la société civile engagés sur les questions sahéliennes.

Parmi les personnalités reçues : Franklin Nyamsi, directeur de l'Institut de l'Afrique des Libertés, Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, et le Bakary Sambe, président du Timbuktu Institute, African Center for Peace Studies.

Ces audiences confirment la vocation du Togo comme espace de dialogue inclusif, où gouvernements, société civile et experts convergent autour d'une vision commune pour la paix au Sahel.