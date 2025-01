Une vision partagée pour la paix et le développement de l'Afrique

Faure Gnassingbé effectue ce samedi une visite d’amitié et de travail à Kigali (Rwanda), indique un communiqué publié dans la soirée.

Lors de sa rencontre avec son homologue Paul Kagame, il a été question de renforcer et diversifier la coopération bilatérale.

Les deux chefs d’État ont eu un entretien en tête-à-tête afin d'examiner les mécanismes de renforcement et de diversification de la coopération entre Lomé et Kigali.

MM. Kagame et Gnassingbé sont sur la même ligne sur des thématiques essentielles telles que la paix, la sécurité, l’intégration africaine et le développement du continent. Cette entente est d'autant plus cruciale dans un contexte mondial complexe et face aux défis du multilatéralisme, indique le texte.

Le président togolais est accompagné d’une importante délégation ministérielle.