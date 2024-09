Une visite stratégique

Le président togolais, Faure Gnassingbé, a participé activement au sommet Chine-Afrique qui s'est achevé aujourd'hui à Pékin.

Cet événement, qui rassemble les dirigeants africains et les responsables chinois, vise à renforcer les relations bilatérales et à développer des partenariats stratégiques entre la Chine et les pays du continent africain.

En marge de ce sommet, Faure Gnassingbé a tenu plusieurs entretiens politiques avec des hauts dirigeants chinois, dont le président Xi Jinping.

Ces échanges ont permis de discuter des perspectives de coopération entre le Togo et la Chine, notamment dans les domaines de l’économie, des infrastructures, de la sécurité et du développement durable.

Le président togolais a exprimé sa volonté de renforcer les liens entre les deux pays, soulignant les opportunités offertes par un partenariat stratégique avec la Chine, acteur majeur de l'économie mondiale.

Au-delà des discussions politiques, la visite de Faure Gnassingbé à Pékin a également été l’occasion de nouer des partenariats économiques prometteurs. Le président togolais a visité plusieurs entreprises chinoises de premier plan, dans des secteurs tels que les technologies de l’information, l’industrie manufacturière, l’énergie renouvelable et les infrastructures portuaires. Ces visites avaient pour objectif de promouvoir l’investissement chinois au Togo et de renforcer la coopération économique entre les deux pays.

Les autorités togolaises espèrent que ces partenariats contribueront à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à soutenir le développement industriel du Togo. Le président Faure Gnassingbé a notamment mis en avant les réformes économiques engagées par son gouvernement pour attirer les investisseurs étrangers et améliorer le climat des affaires dans son pays.

Pour un compte rendu détaillé du séjour de Faure Gnassingbé et des rencontres qu'il a effectuées en Chine, le quotidien China Daily, paru vendredi, offre une analyse complète des enjeux et des résultats de cette visite stratégique.

Le journal met en lumière les objectifs de la coopération renforcée entre la Chine et le continent africain.