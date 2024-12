Union africaine : le Togo, un passage obligé pour les candidats en lice

Petit par sa taille, mais grand par son influence diplomatique, le Togo s’impose comme un acteur incontournable sur l’échiquier politique africain.

Alors que l’élection du président de la Commission de l’Union africaine se profile en 2025, Lomé devient une destination privilégiée pour les candidats en lice. Ces derniers, ou leurs représentants, multiplient les audiences auprès du président de la République, Faure Gnassingbé, dans l’espoir d’obtenir le soutien de ce pays stratégique.

Ces dernières années, le Togo s’est taillé une place de choix dans la sphère diplomatique africaine. Grâce à une politique étrangère proactive et des initiatives ciblées pour la paix et la sécurité sur le continent, Lomé a acquis une stature de médiateur et de facilitateur reconnu.

Le rôle du Togo dans les grandes instances africaines, ainsi que son engagement à défendre une intégration régionale harmonieuse, ont renforcé son poids diplomatique.

Les candidats au poste de président de la Commission de l’Union africaine perçoivent ainsi Lomé comme un passage stratégique pour consolider leurs chances.

Depuis plusieurs semaines, Faure Gnassingbé reçoit les émissaires et candidats à cette élection. Ces rencontres visent à présenter les visions des différents postulants pour le futur de l’UA, mais aussi à solliciter l’appui du Togo. Ce ballet diplomatique illustre le rôle central du pays dans les décisions politiques du continent.

Sous l’impulsion du chef de l’État, le Togo a fait de l’intégration africaine un axe majeur de sa politique étrangère. Que ce soit à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ou par son plaidoyer pour une meilleure coopération en matière de transport, d’environnement, d’économie maritime et de développement social, le pays se positionne comme un défenseur actif de la vision panafricaine.

La réputation de Lomé comme plateforme de dialogue et de consensus ajoute au prestige diplomatique du Togo.

Pour le Togo, ces campagnes de lobbying offrent une opportunité d’accroître encore davantage son influence sur la scène africaine. En soutenant un candidat aligné avec ses priorités stratégiques, Lomé pourrait contribuer à renforcer la dynamique d’intégration continentale et à consolider son rôle de leader régional.