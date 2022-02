Les dirigeants de l’Union européenne et de l’Union africaine, ainsi que ceux de leurs États membres respectifs, se réuniront les 17 et 18 février prochains à Bruxelles à l'occasion du Vie Sommet UE-UA.

Ce rendez-vous constituera une occasion de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'UA et l'UE bénéficiant d'un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire de nos intérêts mutuels.

Les dirigeants devraient débattre de la manière dont les deux continents peuvent renforcer la prospérité.

L'objectif est de lancer un ambitieux paquet d'investissements Afrique‑Europe en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle.

Ils devraient également discuter des outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité grâce à une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité.

Le sujet est d’actualité avec la lutte contre le terrorisme et la multiplication des coup^s d’Etat en Afrique de l’Ouest.

Plusieurs tables rondes thématiques seront organisées.

Il sera question de financement de la croissance, des systèmes de santé et de la production de vaccins, d’éducation, d’agriculture …

Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE et de l'UA participeront aux tables rondes avec un groupe d'invités sélectionnés qui sont des experts dans leurs domaines respectifs.

Une déclaration conjointe sur une vision commune pour 2030 devrait être adoptée par les participants.