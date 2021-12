Visite du Premier ministre gabonais

Le président Faure Gnassingbé a reçu jeudi Rose Christiane Assouka Raponda, le premier ministre gabonais en visite de travail au Togo.

La cheffe du gouvernement, Victoire Tomégah-Dogbé, s’était rendue fin octobre à Libreville.

‘Le Togo et le Gabon sont des pays frères, les relations historiques amicales et fraternelles ne sont plus à démontrer, elles se portent au beau fixe’ a déclaré Mme Assouka Raponda.

Elle s’est félicitée de la convergence de vue entre les deux leaders sur les questions de développement, de l’avenir des jeunes, de l’éducation, du numérique et du développement durable.

Une réunion de la commission mixte Gabon-Togo devrait se tenir prochainement.