Visite du président du Bénin au Togo

Le président béninois Romuald Wadagni a entamé une tournée régionale qui le conduira dans plusieurs capitales ouest-africaines. Selon Jeune Afrique, le nouveau chef de l'État est attendu à Niamey et à Ouagadougou les 2 et 3 juin pour des entretiens avec ses homologues nigérien et burkinabè.

Il poursuivra ensuite son périple à Lomé, Abidjan et Accra.

Cette série de visites éclair intervient dans un contexte marqué par la volonté de Cotonou de relancer le dialogue et de renforcer la coopération avec ses voisins. Elle est également perçue comme un signal d'apaisement après plusieurs années de tensions diplomatiques avec certains pays de la sous-région.

Au Togo, Romuald Wadagni rencontrera le président du Conseil, Faure Gnassingbé. Les discussions devraient porter sur le renforcement des relations bilatérales, les échanges économiques, la sécurité régionale ainsi que les défis communs auxquels font face les États d'Afrique de l'Ouest.

Cette tournée régionale constitue l'un des premiers grands déplacements diplomatiques du nouveau président béninois depuis son accession à la magistrature suprême. Elle traduit sa volonté d'inscrire son action dans une dynamique de concertation régionale et de coopération renforcée avec les pays voisins.