Washington plaide pour un rôle accru de l'Afrique

Joe Biden va défendre, lors d'un sommet la semaine prochaine, l'idée d'une intégration de l'Union africaine au G20, le groupe rassemblant 19 des économies les plus avancées ainsi que l'Union européenne, afin de renforcer le rôle joué par le continent, a indiqué vendredi la Maison Blanche.

Le président américain fera cette annonce lors d'un sommet Etats-Unis-Afrique qui se tient sur trois jours à partir de mardi à Washington et au cours duquel l'administration Biden montrera son intention de se rapprocher du continent africain, où la Chine et la Russie cultivent leur influence.

"Il est plus que temps que l'Afrique ait des sièges permanents à la table des organisations et initiatives internationales", a affirmé Judd Devermont, le directeur exécutif aux Affaires africaines du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

"Nous avons besoin de davantage de voix africaines dans les conversations internationales à propos de l'économie mondiale, la démocratie et la gouvernance, le changement climatique, la santé et la sécurité", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que les Etats-Unis évoqueraient le rôle de l'UA avec l'Inde, qui présidera le G20 en 2023. L'Afrique du Sud est actuellement le seul pays africain à figurer au G20, né dans sa forme actuelle lors de la crise financière de 2008.

Lors de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, Joe Biden avait par ailleurs soutenu la revendication de sièges permanents au Conseil de sécurité pour l'Afrique et l'Amérique Latine, et rappelé le soutien des Etats-Unis pour le Japon et l'Inde.

L'administration a plus largement soutenu le rôle diplomatique tenu par l'Union africaine sur le continent, et cultivé des relations amicales avec l'actuel président de l'UA, le chef d'Etat sénégalais Macky Sall, qui est attendu la semaine prochaine lors du sommet à Washington. Hôte du G20 le mois dernier, l'Indonésie avait invité Macky Sall à y participer à Bali.

Le président togolais Faure Gnassingbé devrait participer au Sommet USA-Afrique, selon la Maison Blanche.