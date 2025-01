20 ans d’engagement pour l’entrepreneuriat au Togo

Créée en 2006, l’Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME/PMI (ANPGF) s’apprête à célébrer ses vingt ans. Depuis sa mise en place, cette institution a joué un rôle clé dans la lutte contre le chômage des jeunes, à travers des appuis financiers.

L’un des principaux objectifs des pouvoirs publics en instaurant l’ANPGF était d’améliorer la compétitivité des jeunes entreprises en leur facilitant l’accès aux ressources nécessaires pour leur bon fonctionnement. Après deux décennies, l’ANPGF s’est imposée comme un levier essentiel dans la facilitation du financement bancaire des PME togolaises.

À la fin de l’année 2024, le volume de financement mobilisé par l’agence s’élève à 17,5 milliards de Fcfa, bénéficiant ainsi à 1 400 PME sur les 2 952 enregistrées. Ces chiffres témoignent de l’efficacité de l’Agence en tant que catalyseur du développement des entreprises locales.

En parallèle de son rôle financier, l’ANPGF remplit également une mission d’accompagnement et de renforcement des capacités des entrepreneurs. Chaque année, plus de 3 000 porteurs de projets bénéficient de formations leur permettant d’acquérir les compétences essentielles à la gestion et au développement de leurs sociétés.