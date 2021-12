2022, année de l'intégrité

L’Office togolais des recettes (OTR) engagera dès l’année prochaine une lutte implacable contre les tentatives de corruption.

Philippe Kokou Tchodiè, le Commissaire général, a prévenu mardi les collaborateurs de cet organe, fusion de la douane et des impôts.

‘Dans la perspective d’assurer une lutte efficace contre la corruption et de permettre une mobilisation optimale des recettes fiscales et douanières, nous faisons de l'année 2022, une année de l'intégrité et de tolérance zéro face à la corruption’, a-t-il déclaré.

Le message s’adresse à l’ensemble du personnel. Certains fonctionnaires pourraient être tentés par des propositions alléchantes de certains contribuables souhaitant se soustraire à l’impôt.