40 % de l'objectif annuel de financement en un seul trimestre

Le Trésor public togolais accélère sa stratégie de financement. Pour le 2e trimestre 2026, le Togo prévoit de lever 185 milliards de Fcfa sur le marché régional des titres publics de l’UMOA, dont 90 milliards via les Obligations assimilables au Trésor (OAT) et 95 milliards via les Bons assimilables du Trésor (BAT).

Ce montant représente 40 % de l'objectif annuel du pays fixé à 463 milliards, et 6 % des projections consolidées des huit États membres de l'UMOA, qui visent ensemble 2 907 milliards sur l'année. Une part modeste à l'échelle régionale, mais stratégiquement significative pour les équilibres budgétaires togolais.

Le contexte est encourageant. Au premier trimestre, le Togo avait déjà mobilisé 49,5 milliards, dépassant son objectif de 45 milliards, preuve que les investisseurs régionaux répondent présent et que la crédibilité du Trésor se consolide.

Mais la pression reste réelle du côté des remboursements. Ce trimestre, 208 milliards devront être décaissés pour honorer les échéances de dette, après 195 milliards déjà versés au premier trimestre.

Le solde net entre levées et remboursements reste négatif, ce qui souligne l'importance de maintenir un accès régulier et compétitif au marché régional.

Pour le gouvernement, ces émissions ne sont pas de simples opérations comptables. Elles financent les projets de développement, soutiennent les charges régaliennes de l'État et permettent au Togo de tenir les engagements d'une feuille de route ambitieuse, sans dépendre exclusivement de financements extérieurs.