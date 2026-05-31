Fin du conflit avec Olam ?

Le bras de fer entre les producteurs de coton et le groupe Olam, principal actionnaire de la Nouvelle société cotonnière du Togo (NSCT), semble toucher à sa fin.

Le gouvernement a instruit Olam de reprendre les paiements aux producteurs dès lundi, après plusieurs semaines de suspension.

Ils attendent encore plus de 6 milliards de Fcfa, après avoir déjà perçu 7,2 milliards sur un montant global dépassant les 13 milliards.

Olam avait justifié la suspension par le non-règlement par l'État d'un différentiel de prix estimé à 4,1 milliards. Les cotonculteurs qui refusent de faire les frais d'un différend financier qui ne les implique pas directement.

Dans l'attente d'une reprise effective des paiements, les producteurs restent dans l’expectative.