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50 ans de partenariat et un nouveau cycle qui s'ouvre

Le représentant du ministre des Finances et du Budget a ouvert, ce jour, les travaux de revue du portefeuille des projets financés par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) au Togo. 

Photo de famille mardi avant l'ouverture des travaux © DR

Le représentant du ministre des Finances et du Budget a ouvert, ce jour, les travaux de revue du portefeuille des projets financés par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) au Togo. 

Une mission de quatre jours qui réunit l'institution bancaire régionale et l'ensemble des parties prenantes togolaises, ministères sectoriels, unités de gestion de projets et direction de la dette publique.

L'occasion de mesurer l'ampleur d'un partenariat vieux de plus de cinquante ans. Depuis l'adhésion du Togo à la BOAD dès sa création en 1973, les financements cumulés de la banque représentent 11,2 % des concours globaux accordés aux États membres de l'UEMOA, dont 71,7 % en faveur de l'État togolais. 

Des chiffres que Akou Mawusse Adetou Afidenyigba, la directrice de Cabinet du ministre, a tenu à incarner : routes construites, champs irrigués, énergie produite, entreprises soutenues.

La revue intervient à un moment important. 

Le Plan Djoliba 2021-2025 s'achève sur des résultats tangibles, tandis que s'ouvre un nouveau cycle ambitieux - Djoliba... La suite 2026-2030 - doté d'une enveloppe quinquennale de 6 500 milliards de Fcfa pour démultiplier l'impact de la banque dans la sous-région.

Pour le Togo, l'enjeu est d’accélérer la mise en œuvre des projets en cours, lever les contraintes identifiées et ouvrir de nouveaux chantiers structurants. 

Ces quatre jours de travaux doivent permettre de tracer une feuille de route commune, transformer les financements en réalisations, et les réalisations en développement durable pour les populations togolaises.

‘La BOAD réaffirme son engagement à soutenir les efforts du Togo dans tous les secteurs jugés prioritaires par les autorités’, a déclaré la directrice générale déléguée Financement et Investissement de la BOAD, Ourèye Sakho Eklo.

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