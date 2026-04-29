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Mobilisation de Lomé à Dapaong

Du 5 mai au 3 juin, entrepreneurs, experts et partenaires se retrouvent dans toutes les régions du Togo pour booster la compétitivité des petites et moyennes entreprises.

Le grand rendez-vous de l'entrepreneuriat © republicoftogo.com

La 3e édition de la Semaine nationale des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (SN TPME) sera lancée le 5 mai à Lomé, avant de sillonner l'ensemble du territoire jusqu'au 3 juin. Chaque région - Maritime, Plateaux, Centrale, Kara et Savanes - aura droit à deux jours dédiés.

Au programme : formations pratiques sur la digitalisation, le financement et la croissance, espaces d'exposition, sessions de networking et rencontres B2B, un dispositif complet pour connecter entrepreneurs, experts et partenaires institutionnels.

Les TPME représentent l'essentiel du tissu entrepreneurial et contribuent massivement à la création d’emplois.

Mais le tableau n'est pas sans zones d'ombre : difficultés d'accès au financement, faible bancabilité, fragmentation des dispositifs d'accompagnement et déficit de structuration des chaînes de valeur restent des obstacles persistants.

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