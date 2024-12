58,7 millions de dollars versés immédiatement

Le conseil d’administration du Fonds Monétaire International (FMI) a achevé la première revue de l’accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) pour le Togo.

Elle ouvre la voie à un décaissement immédiat ’environ 58,7 millions de dollars destiné au soutien budgétaire.

Cet accord FEC prévoit un financement total de 390 millions de dollars.

Approuvé le 1er mars 2024, l’accord vise à aider les autorités togolaises à faire face aux séquelles des multiples chocs enregistrés depuis 2020, notamment la pandémie de COVID-19 et la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et des carburants.

Malgré un contexte difficile, les autorités ont réussi à atténuer l’impact de ces crises sur l’économie et la population. Cependant, ces efforts ont entraîné une augmentation des déficits budgétaires et de la dette publique.

Le programme soutenu par le FMI s’articule autour de deux principaux objectifs : rendre la croissance plus inclusive tout en renforçant la viabilité de la dette et mettre en œuvre des réformes structurelles pour soutenir la croissance économique et limiter les risques financiers, notamment dans le secteur bancaire.

Une perspective économique favorable mais fragile

Selon les projections des experts du FMI, les perspectives économiques à moyen terme pour le Togo restent globalement positives, avec une croissance robuste.

En 2023, la croissance économique a atteint un taux estimé de 5,6 %, et les projections pour 2024-2025 tablent sur un taux de 5,3 %, avant de se stabiliser autour de 5,5 % par an à condition qu’aucun choc majeur ne survienne.

Sur le plan de l’inflation, les efforts déployés pour contenir la hausse des prix commencent à porter leurs fruits. En octobre 2024, l’inflation globale a diminué à 3,3 %, tandis que l’inflation sous-jacente (qui exclut les prix des aliments et des transports) s’est réduite à 2,2 % (moyennes annuelles).

Malgré ces signes encourageants, les perspectives économiques demeurent marquées par des risques élevés. Les attaques terroristes dans le Nord du pays se poursuivent et semblent s’intensifier, ce qui exerce une pression accrue sur les dépenses publiques, estime le Fonds.

Face à ces défis, Lomé doit faire des arbitrages complexes : consolider les finances publiques pour réduire le poids de la dette et soutenir une croissance économique solide, dans un contexte de marges budgétaires limitées.

Le FMI réitère son soutien au programme des autorités togolaises, qui s’efforcent de renforcer la résilience économique tout en assurant une croissance inclusive.

Les prochains mois seront déterminants pour la mise en œuvre des réformes nécessaires afin de garantir la viabilité des finances publiques et d’améliorer les conditions de vie des populations togolaises, en particulier les plus vulnérables.

Avec cet appui du FMI, le Togo dispose d’une opportunité unique de poursuivre sa dynamique de croissance tout en relevant les défis sécuritaires et économiques qui persistent.