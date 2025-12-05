63 acteurs de l'inclusion financière

Le secteur de la microfinance confirme sa vitalité au Togo. Selon la mise à jour publiée par l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (APSFD), 63 établissements bancaires reconnus par l’État opèrent aujourd’hui dans le pays.

Ces institutions, véritables piliers de la croissance économique, jouent un rôle central dans le financement des petites et moyennes entreprises ainsi que des ménages. Grâce à leurs services d’épargne et de crédit, elles soutiennent le dynamisme du secteur privé et stimulent l’activité locale dans toutes les régions du pays.

L’impact social est tout aussi notable. Plus de 4,5 millions de bénéficiaires étaient recensés fin 2024, sur une population estimée à 8 millions d’habitants. Une performance qui confirme la microfinance comme levier stratégique de financement de l’économie informelle, un secteur qui contribue largement au tissu entrepreneurial togolais.

Répartis sur l’ensemble du pays, les 63 établissements membres de l’APSFD-Togo s’engagent à harmoniser leurs pratiques pour garantir une meilleure qualité de service. Ils opèrent dans le strict respect des normes réglementaires définies par la BCEAO au sein de l’UEMOA, renforçant ainsi la confiance des usagers.