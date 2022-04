A l'abri, mais pour combien de temps ?

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en mars leurs "plus hauts niveaux jamais enregistrés" à cause de la guerre en Ukraine qui bouleverse les marchés de céréales et des huiles végétales, a annoncé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Blé, tournesol, mais : les prix des matières premières agricoles continuent de s'envoler, sur fond d'enlisement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, principaux exportateurs mondiaux de ces denrées alimentaires, doublé d'une menace sur les prochaines récoltes.

Le Togo est relativement à l’abri pour le moment.

Selon les données de la Cnuced (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) , 100% du blé importé par le Togo vient de Russie (à côté d'autres fournisseurs). La Mauritanie, la Tunisie ou la Libye, par exemple, sont beaucoup plus dépendant de l’Ukraine.

Le Burkina Faso achète son blé à la fois à Moscou et à Kiev dont les livraisons ont cessé depuis un mois en raison du conflit.