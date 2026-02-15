Rubriques

Accès élargi au marché chinois pour les produits africains

La Chine a annoncé la mise en place d’un traitement tarifaire zéro pour les importations en provenance des 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. 

Nouvelle offensive commerciale de Pékin

Cette mesure, qui concerne notamment le Togo, entrera en vigueur le 1er mai 2026, selon les médias d’État chinois.

Cette décision marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations économiques sino-africaines. En supprimant les droits de douane, Pékin entend faciliter l’accès des produits africains à son vaste marché intérieur et stimuler les échanges commerciaux bilatéraux.

Parallèlement, la Chine prévoit de poursuivre la négociation et la signature d’accords de partenariat économique conjoint avec les pays africains. 

Elle souhaite également élargir davantage l’accès au marché chinois pour les exportations africaines, notamment à travers des mécanismes renforcés tels que le « green channel », un dispositif visant à accélérer les procédures douanières pour certains produits.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de coopération économique et commerciale de la Chine avec l’Afrique, dans un contexte de concurrence accrue pour l’influence économique sur le continent.

