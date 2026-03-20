Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Accord avec WIETC dans la santé, les énergies renouvelables et les infrastructures

Le Togo a signé un accord de partenariat avec Weihai International Economic and Technical Cooperative Co Ltd (WIETC), géant chinois de l'ingénierie et des travaux publics.

Plusieurs projets seront examinés par la partie togolaise et chinoise © republicoftogo.com

Le Togo a signé un accord de partenariat avec Weihai International Economic and Technical Cooperative Co Ltd (WIETC), géant chinois de l'ingénierie et des travaux publics.

L'accord, conclu entre le ministre délégué chargé de la Promotion des investissements et de la Souveraineté économique, Arthur Trimua, et le représentant de WIETC Lu Xinyong, porte sur le développement de projets dans quatre secteurs stratégiques : santé, énergies renouvelables, infrastructures et recherche scientifique.

Spécialisé dans la construction de bâtiments, routes, aéroports, centrales hydroélectriques et infrastructures d'adduction d'eau, WIETC apporte une expertise technique que le Togo entend utiliser pour accélérer sa transformation structurelle.

WIETC est un groupe multisectoriel public spécialisé dans plusieurs domaines clés : travaux publics et construction, énergie et hydraulique, ingénierie et services, immobilier, logistique, commerce international, coopération technique.

WIETC s'inscrit dans le cadre de la politique étrangère économique chinoise, notamment l'initiative Belt and Road (Nouvelle Route de la Soie), qui vise à renforcer la présence et l'influence de la Chine à travers des investissements massifs dans les infrastructures des pays en développement, particulièrement en Afrique.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une agriculture résiliente et durable passe par des PPP

Une agriculture résiliente et durable passe par des PPP

Face aux défis croissants des changements climatiques, le Togo mise sur le partenariat public-privé pour bâtir une agriculture résiliente et durable. C'est le message central d'une concertation tenue mardi à Lomé, organisée dans le cadre d’une collaboration avec la FAO.

Lancement de la campagne de commercialisation des noix de cajou

Lancement de la campagne de commercialisation des noix de cajou

Le Comité de Coordination de la Filière Anacarde au Togo (CCFA) vient de publier un communiqué conjoint signé par le ministre de l'Économie Badanam Patoki et le ministre de l'Agriculture Antoine Lékpa Gbegbeni, marquant le lancement officiel de la campagne de commercialisation des noix de cajou 2026.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.