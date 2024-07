Alliance ARISE/AFC sur les parcs industriels africains

ARISE IIP développeur et opérateur de parcs industriels en Afrique, notamment au Togo, et Africa Finance Corporation (AFC), principal fournisseur de solutions d'infrastructure en Afrique, ont annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord pour établir un fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les entrepreneurs africains établis au sein des parcs industriels.

Au cœur de ce partenariat se trouve une vision commune visant à soutenir les entrepreneurs africains en leur fournissant les financements et les services de conseil nécessaires pour stimuler leur croissance, indique un communiqué.

L'AFC cherchera également activement à obtenir des financements auprès des agences de crédit à l'exportation (ECA), des institutions financières locales et régionales afin de mobiliser des fonds pour soutenir ces entreprises. Cet effort concerté souligne l'engagement d'ARISE IIP et de l'AFC en faveur de l'industrialisation, la création d'emplois et la prospérité économique en Afrique.

Au Togo, ARISE IIP exploite la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA).