AMEA Power se développe à Djibouti

AMEA Power (Emirats arabes unis), qui a construit et exploite la centrale solaire de Blitta au Togo, a signé un contrat d'achat d'électricité de 25 ans avec le gouvernement de Djibouti pour un projet solaire photovoltaïque de 25 MW couplé à un système de stockage par batterie dans la région de Grand Bara.

Le projet solaire est entièrement développé par AMEA Power dans le cadre d'un modèle BOOT (Build-Own-Operate and Transfer) et produira 55 GWh d'énergie propre par an, ce qui permettra d'alimenter plus de 66.500 personnes.

Le Fonds souverain de Djibouti (FSD) rejoindra le projet avant la clôture financière en tant qu'actionnaire minoritaire. Le concessionnaire du projet sera Électricité de Djibouti.

Dans le cadre de son plan stratégique, le gouvernement de Djibouti vise à réduire les émissions de CO2 d'environ 40 % d'ici 2030.

AMEA Power développe rapidement ses investissements dans l'éolien, le solaire, le stockage de l'énergie et l'hydrogène vert, démontrant ainsi son engagement à long terme dans la transition énergétique mondiale. La société dispose d'un pipeline d'énergie propre de plus de 6GW dans 20 pays.