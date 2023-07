Africa50 est une plateforme d'investissement dans les infrastructures axée sur l'Afrique. Elle a été créée par la Banque africaine de développement et plusieurs pays africains en 2014 dans le but de mobiliser des capitaux du secteur privé pour des projets d'infrastructures à travers le continent.

Africa50 vise à combler le déficit d'infrastructures en Afrique en investissant dans des secteurs tels que l'énergie, les transports, l'eau et les télécommunications.

L'organisation s'efforce d'attirer des financements, de structurer des projets viables et de promouvoir le développement durable en Afrique grâce à des partenariats stratégiques et à la collaboration avec les gouvernements, les entreprises et d'autres parties prenantes.

L’assemblée générale d’Africa50 se déroule lundi et mardi à Lomé. Le président Faure Gnassingbé lancera la session qui est couplée avec le Forum Infra for Africa.

Le Forum se tient sous le thème ‘Bankable, Scalable, Replicable’, il est est censé apporter des solutions concrètes aux besoins en infrastructures du continent à travers un partage de connaissances sur les moyens d’accélérer la bancabilité des projets.

Plusieurs intervenants ont confirmé leur présence.

On peut citer Sidi Ould Tah, directeur général de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), Serge Ekué, président de la BOAD, Ngozi Okonjo-Iweala, directrice générale de l’OMC, Juliet Ehimuan, directrice de Google pour l’Afrique de l’Ouest, Akinwumi A. Adesina, président de la BAD ou encore Sani Yaya, ministre togolais de l’Economie et des Finances.