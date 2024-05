Boom immobilier et défis du logement à Lomé : le Fest’Immo au cœur des débats

Le 7e Salon international de l’immobilier, Fest’Immo, a ouvert ses portes ce vendredi au Centre togolais des expositions et foires à Lomé, marquant un moment clé pour les acteurs de l'immobilier au Togo.

Prévu pour durer jusqu’au 12 mai, cet événement réunit constructeurs, promoteurs, architectes, agences immobilières et banques, notamment.

Lomé connaît une flambée des prix de l’immobilier, stimulée par une urbanisation rapide et une spéculation intense. Les terrains en ville et en banlieue atteignent des prix astronomiques, rendant l'accès au logement de plus en plus difficile pour les habitants.

Durant le salon, les visiteurs peuvent s'informer sur les futurs projets immobiliers et les options de financement disponibles.

Kodjo Adédzé, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, a souligné l'importance d'une bonne politique de logement, notant son rôle dans la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la création d’emplois.

Face à cette crise du logement, le gouvernement a initié des programmes de logements à coûts abordables, cherchant à collaborer avec des banques pour offrir des garanties de financement.

Ces initiatives sont cruciales pour rendre le logement accessible à un plus grand nombre de citoyens, malgré la réticence traditionnelle des banques à financer ce secteur.

Le Fest’Immo se positionne donc comme un événement majeur pour tous ceux qui sont concernés par l'avenir de l'habitat à Lomé.