Appui budgétaire décisif de l’Union européenne

'Union européenne a octroyé un don d’environ 12,8 milliards de Fcfa à l’État togolais.

Ce financement, destiné à soutenir les initiatives du gouvernement, reflète le partenariat solide entre le Togo et l'UE et illustre la reconnaissance des efforts du pays en matière de réformes et de développement.

Ce don témoigne de la crédibilité et de la progression significative de la mise en œuvre de la Feuille de route Togo 2025, ainsi que de l’engagement du gouvernement à maintenir une stabilité macro-économique exemplaire. Il souligne également les réformes entreprises pour une gestion rigoureuse des finances publiques et une transparence budgétaire accrue.

Plusieurs facteurs ont été déterminants pour ce décaissement, notamment les progrès réalisés dans les domaines suivants :

La décentralisation : des avancées tangibles dans la gouvernance locale permettant une meilleure proximité avec les populations. L’agrobusiness durable : des initiatives visant à promouvoir une agriculture résiliente et compétitive. L’accès aux services sociaux de base : des efforts visant à réduire les inégalités et à garantir des services essentiels aux populations vulnérables.

Les États membres de l’Union européenne présents au Togo, notamment la France et l’Allemagne, ont activement participé à la préparation et au suivi de cet appui budgétaire, témoignant de l’engagement collectif des partenaires européens en faveur du développement du pays.

Sandra Ablamba Johnson, ministre et secrétaire générale de la présidence de la République, a salué cet appui financier qui vient renforcer les priorités nationales.

« Ce décaissement contribuera à la mise en œuvre de la Feuille de Route Togo 2025. Il permettra de renforcer l’inclusion sociale et de répondre aux besoins prioritaires de nos populations. J’exprime, au nom du Président de la République, ma gratitude à l’Union européenne pour la qualité du partenariat et son accompagnement », a-t-elle déclaré.

De son côté, Essowè Georges Barcola, le ministre de l’Économie et des Finances, a souligné que ce soutien est le résultat d’une collaboration étroite :

« Ce don illustre un dialogue fructueux entre le Ministère de l’Économie et des Finances, les ministères sectoriels et l’Union européenne. »

Gwilym Jones, ambassadeur de l’Union européenne à Lomé, a mis en lumière la coopération approfondie entre les deux parties :

« Ce don reflète le partenariat rapproché existant entre l’Union européenne et le Togo. Il incarne notre engagement à soutenir des projets et programmes en faveur du bien-être des populations. »

Ce financement, en plus de renforcer le budget national, soutiendra les priorités inscrites dans la Feuille de route Togo 2025, un document stratégique visant à transformer le pays sur les plans économique, social et environnemental. Il s’agit notamment de promouvoir une croissance inclusive, de réduire les inégalités sociales et de renforcer les bases pour un développement durable.

L’appui de l’Union européenne reste un pilier essentiel pour accompagner le Togo dans sa quête d’émergence et de bien-être pour l’ensemble de ses citoyens.