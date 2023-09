La croissance du traffic de marchandises entraine une hausse des litiges maritimes (entre armateurs et consignataires) et des litiges financiers.

A ces questions déjà complexes s'ajoute les lenteurs des juridictions classiques

Pour affronter ces défis, il est essentiel de faire appel à des experts en arbitrage et médiation ayant une maîtrise incontestable du droit maritime et du droit des affaires

C'est dans cette optique que des arbitres et médiateurs spécialisés dans les contentieux maritimes sont depuis mercredi à Lomé pour renforcer leurs compétences.

Cette initiative a été lancée par le Centre International d'Arbitrage et de Médiation (CIAM), une institution qui s'engage à promouvoir la résolution pacifique des litiges maritimes et financiers .

L'arbitrage et l'espionnage, l'évaluation des préjudices, la lutte contre la corruption, l'arbitrage dans les domaines maritime, commercial et financier, ainsi que les pratiques de médiation sont les principaux modules abordés.

Le ministre en charge de l'Economie maritime, Edem Kokou Tengue, à l'ouverture des travaux, a souligné l'importance du recours à l'arbitrage et à la médiation dans le domaine maritime.

Il a affirmé que cette approche permet aux parties de choisir une instance adaptée en fonction de la nature spécifique de leur différend.

'La professionnalisation des arbitres et médiateurs dans ce domaine est devenue indispensable pour garantir des résolutions justes et efficaces' a-t-il souligné '

D'après lui, l'objectif ultime de cette initiative est de rendre possible la résolution des litiges maritimes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas toujours réglés dans la région.

Il préconise que le CIAM puisse travailler ardemment à créer une justice de proximité rapide et efficace grâce à cette réunion afin de contribuer à la stabilité et à la sécurité dans le secteur maritime togolais et au-delà.